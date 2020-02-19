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19 февраля • обновлено в 10:54
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В Днепре обстреляли трамвай с пассажирами: подробности ЧП

1.3т
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Во вторник, 18 февраля, в Днепре неизвестные обстреляли трамвай маршрута №12.

В электротранспорте находились пассажиры, никто из них не пострадал. В результате повреждены два стекла за кабиной водителя, пишет НМ.

Происшествие случилось между трамвайными остановками "проспект Поля" и "улица Юрия Савченко".

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"Сообщено в полицию, чтобы не задерживать движение вагон без пассажиров следует в депо, где будет ожидать наряд 102", – рассказал заместитель директора коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

В Днепре обстреляли трамвай

В Днепре обстреляли трамвай

Наше місто

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре правоохранители разоблачили двух сотрудниц коммерческих банков, которые оформляли кредиты на людей без их ведома и забирали деньги себе.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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