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В Днепре обнаружили труп со сломанной рукой: жуткие фото

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В Днепре, 17 августа, около 22:00 на проспекте Гагарина обнаружили труп.

Мужчина лежал под одним из многоэтажных домов, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли медики, которые увидели мужчину, лежавшего под одним из многоэтажных домов с открытым переломом руки.

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Труп мужчины

Труп мужчины

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Ему ничем нельзя было помочь и врачи констатировали смерть.

Затем приехали полиция и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, умерший мужчина был бездомным.

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

ОСТОРОЖНО! ФОТО 18+

Труп на проспекте Гагарина

Труп на проспекте Гагарина

Информатор

Труп на проспекте Гагарина

Труп на проспекте Гагарина

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина обнаружила у себя дома бездыханные тела своего сына и его товарища.

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Место
Украина Днепр
Тег
мужчина
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