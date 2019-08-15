В Днепре мужчина застрелился из винтовки на глазах у жены: фото с места событий

В Днепре в ночь на 15 августа из крупнокалиберной винтовки застрелился мужчина.

Трагедия произошла в одной из квартир на Донецком шоссе. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре застрелился мужчина 1ul.ru

На момент происшествия супруга мужчины находилась с ним в квартире. Известно, что никаких ссор в семье, которые могли подтолкнуть к самоубийству, в этот вечер не было.

Правоохранительные органы начали устанавливать детали происшествия.

Мужчина покончил с собой на глазах у жены Информатор

Детали происшествия устанавливает полиция Информатор

Как OBOZREVATEL писал ранее, сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра. Перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.

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