В Днепре мужчина застрелился из винтовки на глазах у жены: фото с места событий

В Днепре в ночь на 15 августа из крупнокалиберной винтовки застрелился мужчина.
Трагедия произошла в одной из квартир на Донецком шоссе. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре застрелился мужчина
1ul.ru
На момент происшествия супруга мужчины находилась с ним в квартире. Известно, что никаких ссор в семье, которые могли подтолкнуть к самоубийству, в этот вечер не было.
Правоохранительные органы начали устанавливать детали происшествия.
Мужчина покончил с собой на глазах у жены
Информатор
Детали происшествия устанавливает полиция
Информатор
Как OBOZREVATEL писал ранее, сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра. Перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.
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