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В Днепре мужчина застрелился из винтовки на глазах у жены: фото с места событий

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В Днепре в ночь на 15 августа из крупнокалиберной винтовки застрелился мужчина.

Трагедия произошла в одной из квартир на Донецком шоссе. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре застрелился мужчина

В Днепре застрелился мужчина

1ul.ru

На момент происшествия супруга мужчины находилась с ним в квартире. Известно, что никаких ссор в семье, которые могли подтолкнуть к самоубийству, в этот вечер не было.

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Правоохранительные органы начали устанавливать детали происшествия.

Мужчина покончил с собой на глазах у жены

Мужчина покончил с собой на глазах у жены

Информатор

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Детали происшествия устанавливает полиция

Детали происшествия устанавливает полиция

Информатор

Как OBOZREVATEL писал ранее, сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра. Перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть Национальная полиция Украины
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