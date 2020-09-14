В Днепре авто сбило девочку-подростка на 'зебре'. Фото с места

В понедельник, 14 сентября, в Днепре на перекрестке улиц Титова и Академика Янгеля Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку.

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу. С места аварии подростка забрала скорая, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, девочка получила травму руки и ушибы. Ее госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Все подробности случившегося выясняются.

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