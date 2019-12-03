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3 декабря • обновлено в 14:29
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Состояние крайне тяжелое: в Днепр экстренно доставили ребенка из зоны ООС

1.9т
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Ночью 3 декабря в Днепр военным вертолетом доставили 4-летнего мальчика из зоны ООС, который выпал из окна на четвертом этаже.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в областной детской больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.

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"В Бахмуте произошла трагедия: мальчик выпал с 4-го этажа. Мне позвонил главный хирург ООС Ярослав Гайда, а дальше как всегда… Сейчас состояние ребенка крайне тяжелое: ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза", - написала она.

В Днепр экстренно доставили ребенка из зоны ООС

В Днепр экстренно доставили ребенка из зоны ООС

Facebook Татьяны Губы

Маленький Давид находится в Днепре со своей мамой.

Губа отметила, что эвакуация проходила в сложных погодных условиях во время метели и выразила благодарность врачам и экипажу.

Эвакуация проходила во время метели

Эвакуация проходила во время метели

Facebook Татьяны Губы

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Ребенок находится в областной больнице на Космической

Ребенок находится в областной больнице на Космической

Facebook Татьяны Губы

Давида доставили на военном вертолете

Давида доставили на военном вертолете

Facebook Татьяны Губы

Ранее OBOZREVATEL писал, что врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизара, который в поселке Зайцево получил проникающее черепно-мозговое ранение.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ООС
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