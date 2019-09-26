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27 сентября • обновлено в 19:36
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Сорвало скальп: появились детали жуткого ЧП с девочкой в Днепре

17.4т Читать материал на украинском

В Днепре 24 сентября 15-летняя Александра Яровенко по неосторожности упала в шахту лифта.

За жизнь тяжелой пациентки уже третьи сутки борются медики областной детской клинической больницы. Детали жуткого инцидента, а также подробности о состоянии подростка сообщила подруга семьи Марина Лебедь на своей странице в Facebook.

В Днепре у шахту лифта сорвалась 15-летняя девочка

В Днепре у шахту лифта сорвалась 15-летняя девочка

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Окровавленное лицо и переломы: в Днепре подросток упал в шахту лифта

Состояние потерпевшей по-прежнему оценивают как критическое.

"У нее перелом правой ноги, две кости, перелом четырех ребер, сильный ушиб грудной клетки, селезенки и сердца, частично сорван скальп, начиная от века и до затылка, гематома на голове, открытая черепно-мозговая травма", — рассказала Лебедь.

Врачи отказываются делать какие-либо прогнозы. Первые 3-7 суток для нее самые тяжелые. Девочка уже перенесла операцию, и ей предстоит длительный путь лечения.

Семья пострадавшей нуждается в финансовой поддержке. Все желающие могут оказать помощь девочке, переслав сумму на банковскую карту: 5168 7573 8825 9105 — Яровенко Вероника Алексеевна, мать девочки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на шахте умер мужчина. Работнику стало плохо во время смены. Коллеги вызвали ему скорую, однако тот скончался до приезда медиков.

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Место
Украина Днепр
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пострадал ребенок ребенок медики
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