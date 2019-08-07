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Полицейские Днепра остановили пылающий автомобиль без водителя

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Сотрудники патрульной полиции остановили горящий автомобиль, который катился через трамвайные рельсы на ул. Макарова в Днепре.

На момент пожара в салоне машины никого не было, передает "Информатор".

Полиция остановила горящий автомобиль

Полиция остановила горящий автомобиль

Информатор

Заметив дымящийся на ходу автомобиль Daewoo, патрульные бросились к нему.

Из-за темной тонировки стекол было непонятно, есть ли кто-то в салоне, потому полицейский вынужден был разбить одно из окон.

Убедившись, что внутри никого нет, полицейские остановили машину и попытались потушить ее своими силами.

Патрульным пришлось разбить окно машины

Патрульным пришлось разбить окно машины

Информатор

Внутри горящей машины никого не оказалось

Внутри горящей машины никого не оказалось

Информатор

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К полицейским присоединились небезразличные автомобилисты и сотрудники ближайшей заправки.

В итоге на место происшествия вызвали спасателей, которые окончательно потушили огонь.

Позже к патрульным подошел хозяин машины, который узнал о происшествии через интернет.

На месте происшествия возникла пробка

На месте происшествия возникла пробка

Информатор

Причина возгорания неизвестна

Причина возгорания неизвестна

Информатор

Полиция разбирается с причинами произошедшего

Полиция разбирается с причинами произошедшего

Информатор

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе под Днепром загорелся грузовик.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар полиция
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