Под Днепром спасатели выносили детей из горящего общежития. Фото

В пятницу, 21 февраля, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в общежитии.

В 20:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии на улице Строительной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате на 4-м этаже. Во время тушения пожарные с помощью самоспасателей Dräger и аппаратов на сжатом воздухе спасли 10 человек, из них 3 ребенка – 15 летнюю девочку, 5-летнего и годовалого мальчиков.

Состояние здоровья удовлетворительное, их не госпитализировали. Погибших и пострадавших нет.

Огонь уничтожил домашние вещи в комнате на 4 этаже, повреждено окно комнаты на 5 этаже и перекрытия крыши общежития. Общая площадь пожара составляет 23 квадратных метров.

Пожарные спасли десять человек, трое из них дети Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожарные спасли десять человек, трое из них дети Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожарные спасли десять человек, трое из них дети Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

К ликвидации были привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на территории частного сектора произошел крупный пожар. Пламя охватило всю площадь дома и двор.

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