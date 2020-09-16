Под Днепром мужчина нанес смертельные ножевые ранения 71-летней женщине

В селе Новониколаевка Днепровского района местный житель жестоко убил 71-летнюю женщину.

Подозреваемый проник в дом потерпевшей через окно и нанес женщине множественные ножевые ранения, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, от полученных ножевых ранений в грудь и шею потерпевшая скончалась на месте. После нападения мужчина забрал из дома личные вещи убитой и скрылся с места преступления.

Позже правоохранители установили и задержали злоумышленника. Для подтверждения причастности мужчины к совершению убийства к расследованию преступления привлекли кинолога со служебной собакой.

Во время выборки из группы людей собака показала на 47-летнего жителя Днепра. Кроме того, у подозреваемого изъяли вещи и одежду потерпевшей.

В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которое произошло 14 сентября.

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