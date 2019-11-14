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14 ноября • обновлено в 12:38
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Плач услышали соседи: в Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире

1.1т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 12 ноября женщина закрыла в квартире троих маленьких детей, а сама исчезла в неизвестном направлении.

Услышав дикий плач малышей, им на помощь бросились соседи. Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на службу по делам детей исполкома Криворожского горсовета.

В Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире

В Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире

eg.ru

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Инцидент случился в Долгинцевском районе города. Обеспокоенные детским плачем, который не прекращался на протяжении длительного времени, соседи обратились в полицию. По приезде правоохранители установили, что без присмотра остались дети возрастом трех, двух и одного года. С тех пор их мать на связь не выходила.

Двух старших детей временно отправили в центр социально-психологической реабилитации. Годовалого ребенка госпитализировали в больницу. После установления места пребывания их матери будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе детей.

В Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире

В Кривом Роге горе-мать бросила троих детей в квартире

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре психбольная мать издевалась над младенцем. 5 ноября женщина ударила головой об стену 10-месячного ребенка. Его увезла скорая.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок полиция
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем вы эту тварь матерью назвали
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