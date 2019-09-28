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28 сентября • обновлено в 18:37
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Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

1.2т Читать материал на украинском

Скрываясь от полицейских, Mercedes Gelendwagen переехал ногу патрульному, вылетел на обочину и въехал в дерево.

Происшествие случилось 28 августа около четырех утра в Кривом Роге Днепропетровской области. Водителя преследовали из-за того, что он угрожал человеку оружием, сообщает Первый Городской.

В Кривом Роге водитель Mercedes Gelendwagen устроил погоню

В Кривом Роге водитель Mercedes Gelendwagen устроил погоню

Первый Городской

Мужчина спешил избежать общения с патрульными и переехал одному из них ногу. Правоохранителя госпитализировали с переломом.

Во время погони полиции удалось заблокировать машину злоумышленника, но тот не справился с управлением и врезался в дерево.

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В автомобиле обнаружили огнестрельное оружие. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и пять экипажей патрульных.

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Переехал ногу полицейскому: в Кривом Роге во время погони разбился Gelendwagen

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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