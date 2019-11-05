Не смогли отговорить: под Днепром женщина выпрыгнула с третьего этажа

В Покрове Днепропетровской области 5 ноября пожилая женщина сорвалась с балкона третьего этажа.
Инцидент произошел около 12:00 в жилом доме на улице Центральной. Об этом сообщает Любимый город.
Под Днепром женщина выпрыгнула с третьего этажа
ГТРК "Томск"
Как стало известно, посреди бела дня женщина преклонного возраста попыталась покончить с собой. Она перелезла через ограждение балкона и повисла на перилах.
Вокруг нее сразу же собралась толпа неравнодушных. Прохожие принялись отговаривать женщину не делать глупостей, однако она не удержалась и полетела вниз.
Один из мужчин быстро среагировал и смягчил приземление женщины, не дав удариться головой. Таким образом, серьезный удар пришелся только на ноги.
Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи. Причины такого отчаянного поступка пока неизвестны.
В Покрове женщина сорвалась с балкона третьего этажа
Любимый город
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром женщина сгорела во сне вместе с домом. Огонь укрощали на протяжении двух часов. В ликвидации пожара были задействованы 10 спасателей.
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