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6 ноября • обновлено в 01:15
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На Старом мосту в Днепре столкнулись трамвай и микроавтобус: есть пострадавший

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Во вторник, 5 ноября, около 17:00 на Амурском (Старом) мосту в Днепре столкнулись трамвай и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, передает "Информатор".

На Амурском мосту столкнулись трамвай и Mercedes Sprinter

На Амурском мосту столкнулись трамвай и Mercedes Sprinter

Информатор

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справилась с управлением и врезалась в трамвай, который двигался навстречу, в сторону правого берега.

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Водитель трамвая и пассажиры не пострадали, а пассажир Mercedes Sprinter получил ушиб грудной клетки.

В результате происшествия был усложнен проезд через мост. Для движения осталась только одна свободная полоса, организовано реверсивное движение.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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