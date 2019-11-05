На Старом мосту в Днепре столкнулись трамвай и микроавтобус: есть пострадавший

Во вторник, 5 ноября, около 17:00 на Амурском (Старом) мосту в Днепре столкнулись трамвай и микроавтобус Mercedes Sprinter.
В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, передает "Информатор".
На Амурском мосту столкнулись трамвай и Mercedes Sprinter
Информатор
По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справилась с управлением и врезалась в трамвай, который двигался навстречу, в сторону правого берега.
Водитель трамвая и пассажиры не пострадали, а пассажир Mercedes Sprinter получил ушиб грудной клетки.
В результате происшествия был усложнен проезд через мост. Для движения осталась только одна свободная полоса, организовано реверсивное движение.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 5 ноября, на улице Овражной в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.
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