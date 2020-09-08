На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека. Фото и видео

На Днепропетровщине в ДТП погибли три человека. Коллаж

Во вторник, 8 сентября, в Криничанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась около 13:00 на 167-м километре трассы М-04. На автодороге столкнулись два легковых авто – Mercedes-Benz и ВАЗ, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельная авария произошла на 167-м километре трассы М-04. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По предварительным данным, иномарка ехала по трассе, на которой в связи с ремонтом установлены ограничительные знаки. Во время движения водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ.

В результате удара погибли три человека, которые находились в салоне ВАЗ, включая водителя. Еще один пассажир этой легковушки получил травмы, пострадавшего госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители, все детали ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле. Авария случилась недалеко от станции "Мудреная".

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