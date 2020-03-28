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28 марта • обновлено в 15:47
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/ Происшествия

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине спасатели нашли и подорвали почти 30 артиллерийских снарядов

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В субботу, 28 марта, специалисты пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда провели уничтожение устаревших боеприпасов.

Всего уничтожено 29 артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Криворожском районе, 27 марта, во время сельскохозяйственных работ женщина обнаружила предметы похожие на устаревшие артиллерийские снаряды калибра 50 мм в количестве 15 единиц.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В том же месте пиротехниками было выявлено еще 3 артиллерийские снаряды калибра 50 мм и 10 единиц калибра 76 мм.

В этот же день во время поиска металлолома недалеко от села Алексеевка Никопольского района в лесополосе неизвестным лицом обнаружен предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм в количестве 1 единица.

Группа пиротехнических работ уничтожила обнаруженные боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина продавал боевые гранаты прямо на улице. Полицейские задержали злоумышленника во время сбыта боеприпасов.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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