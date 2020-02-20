На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника: фото

Полиция Каменского Днепропетровской области разыскивает ранее неоднократно судимого 27-летнего Михаила Гриневича.

Мужчину подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Преступление произошло 22 июля 2019 года около 01:00 ночи у дома № 6 на улице Николенко. Во время конфликта подозреваемый ранил ножом случайного прохожего, после чего скрылся с места преступления", – отметили в полиции.

Михаил Гриневич Сайт Нацполиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить об этом по телефонам: 102, 0965869441, 0985430708.

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