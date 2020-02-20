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20 февраля • обновлено в 12:52
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Карина Бондаренко

На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника: фото

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Полиция Каменского Днепропетровской области разыскивает ранее неоднократно судимого 27-летнего Михаила Гриневича.

Мужчину подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Преступление произошло 22 июля 2019 года около 01:00 ночи у дома № 6 на улице Николенко. Во время конфликта подозреваемый ранил ножом случайного прохожего, после чего скрылся с места преступления", – отметили в полиции.

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Михаил Гриневич

Михаил Гриневич

Сайт Нацполиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить об этом по телефонам: 102, 0965869441, 0985430708.

Как писал OBOZREVATEL ранее,в Днепре вооруженные преступники похитили 56-летнюю женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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