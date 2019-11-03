Машина разлетелась на части: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП

Ночью 3 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб и отлетел в дерево.

В машине находился водитель и три пассажира, сообщает 0564.ua. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП Первый Городской

ДТП произошло на проспекте Мира. Рядом с мемориалом "Победа" по неизвестным причинам иномарку занесло на обочину, где она снесла фонарный столб и дерево. От удара машину разорвало на части.

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

Первый Городской

Первый Городской

Первый Городской

Первый Городской

Как писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 17-летний парень изнасиловал пенсионерку. Женщина потеряла много крови и попала в реанимацию.

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