Изувеченное авто и покалеченный пассажир: в Кривом Роге произошло страшное ДТП

В Кривом Роге Днепропетровской области 4 сентября водитель "ГАЗ 2410" не справился с управлением и врезался в дерево.

ДТП произошло на улице Квартальной, что в микрорайоне Заречном. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге "Волга" врезалась в дерево Первый городской

Водитель легковушки отделался ссадинами лица. Пассажира с рассеченным лицом и ушибом правой ноги госпитализировали во вторую городскую больницу.

У водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медосмотр. Сам гражданин отрицает, что находился за рулём авто.

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром две легковушки вылетели в кювет. Водительницу автомобиля "Nissan Qashqai" зажало внутри транспортного средства. Женщину вырезали из автомобиля спасатели.

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