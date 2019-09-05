Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Изувеченное авто и покалеченный пассажир: в Кривом Роге произошло страшное ДТП

200 Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 4 сентября водитель "ГАЗ 2410" не справился с управлением и врезался в дерево.

ДТП произошло на улице Квартальной, что в микрорайоне Заречном. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге "Волга" врезалась в дерево

В Кривом Роге "Волга" врезалась в дерево

Первый городской

Новости
Летел 174 км/час! В Кривом Роге поймали рекордно пьяного водителя

Водитель легковушки отделался ссадинами лица. Пассажира с рассеченным лицом и ушибом правой ноги госпитализировали во вторую городскую больницу.

У водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медосмотр. Сам гражданин отрицает, что находился за рулём авто.

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Первый городской

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Под Днепром пьяный водитель угодил в дерево

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром две легковушки вылетели в кювет. Водительницу автомобиля "Nissan Qashqai" зажало внутри транспортного средства. Женщину вырезали из автомобиля спасатели.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пострадали украинцы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel