Без головы и конечностей: в Кривом Роге в пруду выловили труп женщины. Фото 18+

Во вторник, 18 февраля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на берегу водоёма возле авторынка Терминал обнаружили труп женщины.

Туловище без головы и конечностей было спрятано в полиэтиленовом пакете. Расследованием жестокого убийства занялись правоохранители, сообщает Первый городской.

Известно, что пакет заметил проходивший мимо криворожанин. Он попытался вытянуть его на берег, однако полиэтилен порвался. Как оказалось, внутри него находился фрагмент женского тела. Горожанин сразу же сообщил о находке в полицию.

В Кривом Роге нашли труп женщины 1news.zp.ua

Предварительно, умершей было около 50 лет. Расследованием ее гибели занялись правоохранители. Вскоре в ходе осмотра близлежащих территорий им удалось найти руку. Конечность находилась в пруду рядом с оптовым рынком.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге нашли труп женщины Первый городской

В Кривом Роге нашли труп женщины Первый городской

В Кривом Роге нашли труп женщины Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под колесами авто погиб известный ведущий и организатор мероприятий Александр Усачев. Мужчину с дочкой на плечах сбили на пешеходном переходе, "убегая" от полиции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал