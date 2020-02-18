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18 февраля • обновлено в 15:05
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Без головы и конечностей: в Кривом Роге в пруду выловили труп женщины. Фото 18+

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Во вторник, 18 февраля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на берегу водоёма возле авторынка Терминал обнаружили труп женщины.

Туловище без головы и конечностей было спрятано в полиэтиленовом пакете. Расследованием жестокого убийства занялись правоохранители, сообщает Первый городской.

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В Днепре на территории тубдиспансера нашли труп мужчины. Фото 18+

Известно, что пакет заметил проходивший мимо криворожанин. Он попытался вытянуть его на берег, однако полиэтилен порвался. Как оказалось, внутри него находился фрагмент женского тела. Горожанин сразу же сообщил о находке в полицию.

В Кривом Роге нашли труп женщины

В Кривом Роге нашли труп женщины

1news.zp.ua

Предварительно, умершей было около 50 лет. Расследованием ее гибели занялись правоохранители. Вскоре в ходе осмотра близлежащих территорий им удалось найти руку. Конечность находилась в пруду рядом с оптовым рынком.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге нашли труп женщины

В Кривом Роге нашли труп женщины

Первый городской

В Кривом Роге нашли труп женщины

В Кривом Роге нашли труп женщины

Первый городской

В Кривом Роге нашли труп женщины

В Кривом Роге нашли труп женщины

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под колесами авто погиб известный ведущий и организатор мероприятий Александр Усачев. Мужчину с дочкой на плечах сбили на пешеходном переходе, "убегая" от полиции.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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