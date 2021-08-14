В Британии пенсионер пришел грабить банк, но работники не поняли его угроз из-за почерка. Фото
В Великобритании 67-летний пенсионер Алан Слэттери пришел в банк на Терминус-роуд в городе Истборн, чтобы его ограбить. Мужчина молча передал сотрудникам финучреждения записку с требованиями, однако из-за плохого почерка никто не понял, что именно хотел "клиент".
Как пишет Eastbourne Herald, грабитель из Сент-Леонардса испытывал метод с записками в трех банках в разных городах за две недели. Только из одного ему удалось вынести деньги.
По данным полиции, первая попытка была предпринята в банке Национального строительного общества в Истборне в 10:45 (по местному времени) 18 марта 2021 года.
Кассиру мужчина дал записку с текстом: "Ваш экран (защитное стекло перед сотрудником банка, – ред.) не остановит то, что у меня есть, просто передайте деньги десятками и двадцатками. Подумайте о других клиентах".
Работник банка не смог прочитать текст. Пенсионер не ожидал такого поворота и просто ушел с пустыми руками.
Позже сотрудники вместе прочитали, что было написано на листике бумаги, и вызвали полицию. Копы изъяли записку и видео с камер наблюдения.
26 марта Слэттери пошел в другой филиал этого же банка в своем городе. Там записку смогла прочитать коллега кассира и, опасаясь за свою жизнь, отдала грабителю 2400 фунтов стерлингов (около 3300 долларов) наличными.
Следующим стал банк NatWest на Хэвлок-роуд в Гастингсе. Попытка ограбления произошла 1 апреля. Кассирша подумала, что ее разыгрывают, просто выкинула записку из окошка и прогнала странного клиента.
В итоге полиция вышла на след злоумышленника и поймала его. Пенсионер сознался в содеянном и получил тюремный срок.
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