"Убила" прежних жильцов: в Англии новый владелец дома нашел куклу с устрашающей запиской. Фото

В городе Ливерпуль (Англия) 32-летний учитель младших классов Джонатан Льюис обнаружил в своем недавно купленном доме куклу с запиской – жутким посланием об "убийстве" этой игрушкой бывших владельцев. Тряпичная кукла была спрятана в пустоте под лестницей.

Как передает Daily Mail, мужчина приобрел двухэтажный дом в районе Уолтон. Он занимался ремонтом и решил посмотреть на электропроводку, которая находилась за построенной под лестницей стеной, где у прошлых владельцев стоял холодильник.

Джонатан пробил гипсокартон молотком и увидел, что за ним кто-то разместил куклу с письмом. В рукописном тексте было сказано:

"Уважаемый читатель/новый владелец дома, спасибо, что освободили меня!

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Меня зовут Эмили. Мои первые хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уехать. Все, что они делали, – это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть. Я надеюсь, что у тебя есть ножи.

Надеюсь, ты хорошо спишь".

Льюис признался: друзья советовали ему отказаться от этого дома, но сам он в проклятия не верит и продавать жилище не будет.

"Честно говоря, мне все это показалось забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое", – прокомментировал Льюис шутку неизвестного.

Его агент по недвижимости заявил, что стену, вероятно, поставили бывшие владельцы, ведь кухню закончили ремонтировать четыре или пять лет назад.

Кроме того, в записке заявляется "событиях" 1961-го, но бумага использована современная, текст написан шариковой ручкой четко, а сам лист даже не выглядит пожелтевшим.

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