"Убила" прежних жильцов: в Англии новый владелец дома нашел куклу с устрашающей запиской. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Курьезы
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Житель Соединенного королевства нашел в доме куклу-убийцу

В городе Ливерпуль (Англия) 32-летний учитель младших классов Джонатан Льюис обнаружил в своем недавно купленном доме куклу с запиской – жутким посланием об "убийстве" этой игрушкой бывших владельцев. Тряпичная кукла была спрятана в пустоте под лестницей.

Как передает Daily Mail, мужчина приобрел двухэтажный дом в районе Уолтон. Он занимался ремонтом и решил посмотреть на электропроводку, которая находилась за построенной под лестницей стеной, где у прошлых владельцев стоял холодильник.

Джонатан пробил гипсокартон молотком и увидел, что за ним кто-то разместил куклу с письмом. В рукописном тексте было сказано:

"Уважаемый читатель/новый владелец дома, спасибо, что освободили меня!

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Меня зовут Эмили. Мои первые хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уехать. Все, что они делали, – это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть. Я надеюсь, что у тебя есть ножи.

Надеюсь, ты хорошо спишь".

Кукла с запиской

Льюис признался: друзья советовали ему отказаться от этого дома, но сам он в проклятия не верит и продавать жилище не будет.

"Честно говоря, мне все это показалось забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое", – прокомментировал Льюис шутку неизвестного.

Стена, за которой обнаружилась игрушка

Его агент по недвижимости заявил, что стену, вероятно, поставили бывшие владельцы, ведь кухню закончили ремонтировать четыре или пять лет назад.

Кроме того, в записке заявляется "событиях" 1961-го, но бумага использована современная, текст написан шариковой ручкой четко, а сам лист даже не выглядит пожелтевшим.

Уолтон на карте
Ливерпуль (Англия)

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