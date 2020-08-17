Скандальная российская телеведущая “поклонилась в ноги” коронавирусу

Российская ведущая программ о здоровье Елена Малышева заявила, что COVID-19 надо благодарить за то, что им почти не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции крайне низкая.

Произошло это в эфире Instagram. Медик накануне начала учебного года рассказывала об опасности школ и детских садов для самих детей, педагогов и родителей.

Малышева отметила, что пока от коронавируса нет ни лекарств, ни вакцины, но все равно у детей от этой болезни крайне незначительная смертность и низкая вероятность заражения.

"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", – заявила доктор медицинских наук.

По словам телеведущей, у нее в семье есть маленькие дети, и статистика заболеваемости детей дает ей и родственникам возможность чувствовать себя спокойно.

Телеведущая рассказал о коронавирусе и детях (Instagram Елены Малышевой)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала коронавирус COVID-19 чудом. Так она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса.