Скандальна російська телеведуча "вклонилася в ноги" коронавірусу

Російська ведуча програм про здоров'я Олена Малишева заявила, що COVID-19 треба дякувати за те, що ним майже не заражаються діти і смертність у неповнолітніх від інфекції вкрай низька.

Сталося це в ефірі Instagram. Пані медик напередодні початку навчального року розповідала про небезпеку шкіл і дитячих садів для самих дітей, педагогів і батьків.

Малишева відзначила, що поки від коронавірусу немає ані ліків, ані вакцини, але все одно у дітей від цієї хвороби вкрай незначна смертність і низька ймовірність зараження.

"Він щадить дітей, і за це йому уклін в ноги і велика подяка", – заявила доктор медичних наук.

За словами телеведучої, у неї в родині є маленькі діти, і статистика захворюваності дітей дає їй і родичам можливість почуватися спокійно.

Телеведуча розповіла про коронавірус і дітей (Instagram Олени Малишевої)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відома російська телеведуча, доктор медичних наук Олена Малишева назвала коронавірус COVID-19 дивом. Так вона відповіла на питання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу.