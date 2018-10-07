''Русью пахнет'': в сети высмеяли ''святой дух'' Кирилла

Пользователи сети высмеяли фотографию освежителя воздуха с названием "Православный".

Снимком поделился пользователь с ником "Двуглавый Кургинян" в Twitter. "Святой дух патриарха Кирилла..." - написал в своем посте он.

Отметим, фото является архивным (появилось в сети не позднее 2010 года). Оно было сделано с помощью цифрового редактирования.

"Есть анекдот "Иванов открыл книгу в магазине и по привычке начал ср*ть". Так же будет и с церквями - когда привыкнут к запаху ладана в туалете", "Православие головного мозга", "Так вот где русский дух?! Вот где Русью пахнет!" "Не иначе так спонсировались их мерсы", "Туалетная бумага тоже православная? Для иудейских, допустим, ж*п не подходит?" "Корпорации РПЦ ведь нужно как-то зарабатывать на дворцы и яхты", "Должно быть, они переживают, что нельзя на водку поставить свой лейбл. На кагоре много не заработаешь", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети удивила необычная обувь с принтом, имитирующим обложку загранпаспорта России.