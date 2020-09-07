Россияне три раза из трех промахнулись во время танкового биатлона. Видео

В сети появилось видео, как один из российских экипажей трижды промахнулся во время танкового биатлона.

Запись опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост". Отмечается, что это происходило во время финала конкурса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские танкисты трижды промахнулись. Кадр видео

"Три выстрела – три промаха. Вот такая профессиональная и мощная российская армия", – сказано в подписи к видео.

Выстрелы сопровождались комментариями: "Штрафной круг, выстрел! Ну что ж, пока сложно сказать, но то, что мы наблюдаем в данным момент, возможно и промах. При промахе нужно использовать дополнительный выстрел. Второй выстрел… И так внимание, третья мишень… Геннадий Шалдалов наводчик сборной Российской Федерации. Гена, это твой звездный час. Очень нужно эту мишень поражать".

В итоге третий выстрел также прошел мимо цели.

(Видео – Telegram "Последний блокпост")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали неудачные выстрелы российской военной техники на Международных армейских играх-2020. При этом сотрудник росТВ, который комментировал происходящее, очевидно, пытался "не заметить" промахов. Каждый неудачный удар мужчина комментировал как прицельный.