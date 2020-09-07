Росіяни три рази з трьох промахнулися під час танкового біатлону. Відео

Юрій Сергієнко Курйози 02:24, 8.09.2020 Оновлено: 02:28, 8.09.2020

У мережі з'явилося відео, як один з російських екіпажів тричі промахнувся під час танкового біатлону.

Запис опублікував Telegram-канал "Останній блокпост". Зазначається, що це відбувалося під час фіналу конкурсу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Російські танкісти тричі промахнулися.
Кадр відео

"Три постріли – три промахи. Ось така професійна і потужна російська армія", – йдеться в підписі до відео.

Постріли супроводжувалися коментарями: "Штрафний коло, постріл! Ну що ж, поки складно сказати, але те, що ми спостерігаємо в даним момент, можливо і промах. При промаху потрібно використовувати додатковий постріл. Другий постріл ... І так увага, третя мішень ... Геннадій Шалдалов навідник збірної Російської Федерації. Гена, це твій зоряний час. Дуже потрібно цю ціль вражати".

В результаті третій постріл також пройшов повз ціль.

(Відео – Telegram "Останній блокпост")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали невдалі постріли російської військової техніки на Міжнародних армійських іграх-2020. При цьому співробітник росТВ, який коментував те, що відбувається, очевидно, намагався "не помітити" промахів. Кожен невдалий удар чоловік коментував як прицільний.

Коментувати
Курйози

Дивіться також

Названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі

Україна звернулася до Росії через провокації "Л/ДНР" – Офіс Зеленського

В реанимацию нужен дефибриллятор: поможем спасти жизни!

"Врізався й кинув помирати!" На Дніпропетровщині намагаються зам'яти справу про скандальну VIP-аварію

Терорист "ДНР" здався СБУ та злив дані про участь Росії у війні на Донбасі