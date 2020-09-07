Росіяни три рази з трьох промахнулися під час танкового біатлону. Відео

У мережі з'явилося відео, як один з російських екіпажів тричі промахнувся під час танкового біатлону.

Запис опублікував Telegram-канал "Останній блокпост". Зазначається, що це відбувалося під час фіналу конкурсу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Російські танкісти тричі промахнулися. Кадр відео

"Три постріли – три промахи. Ось така професійна і потужна російська армія", – йдеться в підписі до відео.

Постріли супроводжувалися коментарями: "Штрафний коло, постріл! Ну що ж, поки складно сказати, але те, що ми спостерігаємо в даним момент, можливо і промах. При промаху потрібно використовувати додатковий постріл. Другий постріл ... І так увага, третя мішень ... Геннадій Шалдалов навідник збірної Російської Федерації. Гена, це твій зоряний час. Дуже потрібно цю ціль вражати".

В результаті третій постріл також пройшов повз ціль.

(Відео – Telegram "Останній блокпост")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали невдалі постріли російської військової техніки на Міжнародних армійських іграх-2020. При цьому співробітник росТВ, який коментував те, що відбувається, очевидно, намагався "не помітити" промахів. Кожен невдалий удар чоловік коментував як прицільний.