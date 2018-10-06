Премия ''Страуса'': явка Путина с повинной, куда пойдет Барна и венгерский ''Захарченко''

Как известно, великий римский полководец Гай Юлий Цезарь умел делать сразу три дела одновременно. Но даже ему было не под силу то, что с легкостью совершил на этой неделе в присутствии сотен изумленных свидетелей президент России Владимир Путин.

Хозяин Кремля, что называется, одним махом и в покушении на Скрипаля признахом и ГРУ с Великобританией оскорбляхом.

Так, если еще оставались в России пара-тройка интеллектуально невинных людей, которые верили, что Боширов и Петров приехали на Туманный Альбион, дабы насладиться видом "солсберийского" шпиля на древнем соборе, то теперь таких "убогих" точно не осталось. Владимир Владимирович открытым текстом назвал чудом недотравленного "Новичком" Сергея Скрипаля "подонком и предателем", чем, безусловно, совершил явку с повинной. Если и были сомнения, по чьему именно приказу были отправлены в Солсбери специалисты по "здоровому питанию" Боширов и Петров, то теперь даже Захаровой и Симоньян (путинским "девочкам" с пониженной социальной ответственностью) открылась сокровенная тайна.

Но сумрачному путинскому гению и этого оказалось мало. Он тут же сравнил российских шпионов с дамами "важнейшей профессии", а чтобы усилить оскорбление, провел аналогию с достопочтенным Шариковым, который душил котов в очистке. Впрочем, гнев Путина можно понять и простить: только люди с собачьими мозгами могли выдать российским "Бондам" паспорта на одну серию, которые идут все по номерам, как в зарплатной ведомости.

"Шпионаж, как и проституция, - одна из важнейших профессий в мире". Владимира Путина спросили о Скрипале и "Новичке". В ответ президент выдал сразу несколько громких высказываний. pic.twitter.com/BhraM8CTWn — bbcrussian (@bbcrussian) 3 октября 2018 г.

Десятками лет лучшие писатели и режиссеры создавали репутацию вездесущих и страшных российских нелегалов. А Путин всего за несколько секунд опустил репутацию ГРУ высотой в солсберийский собор до уровня задранной ноги Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Пойдет ли Барна дорогой Зеленского

Все таки не все народные депутаты Украины одинаково бесполезны. Некоторые из "слуг народа" своими словесными извержениями могут придать "парламентским выражениям" не то что трехэтажность, а даже некоторую небоскребистость, изумляя даже многое повидавший на своем веку украинский электорат.

Нардеп от БПП Олег Барна в стенах Рады так обиделся на вопрос журналиста о кнопкодавстве, что отправил репортера на три буквы, а потом обозвал еще одним нехорошим словом, которым обычно грубо называются представители сексуального меньшинства. Ничего не знаю о сексуальных пристрастиях журналиста Игоря Колтунова, но сам Барна своим поведением уже давно выдал свою истинную ориентацию с головой.

Фото: Олег Барна посылает журналиста в Раде

То прилюдно схватит во время выступления в Раде за промежность бывшего премьера Арсения Яценюка. То, как мальчик по вызову, за 50 тысяч долларов готов примчаться в Раду, покинув форум в Польше еще до запланированного выхода на "панель".

Фото: Олег Барна выносит Арсения Яценюка

А год назад, пытаясь проскочить на красный свет, Барна протаранил трамвай, как последний ас "Формулы-1".

В защиту оскорбленного нардепом журналиста выступил известный комик и потенциальный президент Украины Владимир Зеленский, который предложил флешмоб, в котором все желающие могут отправить Барну "в сраку".

Злые языки поговаривают, что фронтмен "Квартала 95" таким образом начал свою президентскую кампанию. Краткость, как говорят, сестра таланта и краткий курс Зеленского безусловно выгодно в этом отношении отличается от "Нового курса" Юлии Тимошенко.

Фото: Олег Барна протаранил трамвай

Но пока украинский народ будет продолжать голосовать за хамов в политике, единственное, на что он может твердо рассчитывать — это то, что ни Барна, ни Зеленский без премии "Страуса" точно не останутся.

Венгерский "Захарченко"

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази озвучил наглую угрозу в адрес Украины о том, что якобы войска Венгрии могут прийти на ее территорию для "очистки воды".

"Венгерская армия внутри НАТО отвечает, в том числе, за очистку воды. Если Украине это удобно, мы до Львова дойдем и очистим все воды им", — с ухмылкой заявил пропагандист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" .

Отметим все же несколько цифр, чтобы оценить реалистичность угрозы наступательного похода венгерской армии на Львов. Все вооруженные силы Венгрии насчитывают 22 тысячи человек — в украинской армии 250 тысяч. В поход, конечно отправятся, все венгерские танки — их целых 30, в Украине около двух тысяч.

Наполеоновские планы Кевехази очень сильно напоминают планы покойного "генералиссимуса ДНР" Александра Захарченко. Тот, помнится, собирался тоже "освобождать" Львов, а затем идти на Варшаву и Лондон. Хочется посоветовать Кевехази посетить популярное в узких "имперских" кругах кафе "Сепар" в Донецке. Чтобы поглубже проникнуться завоевательным духом, а потом уже можно поработать и в "очистке", если здоровья хватит.

Фото: кафе "Сепар" в Донецке

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко