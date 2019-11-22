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22 ноября • обновлено в 18:28
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"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт

2.3т
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Президент России Владимир Путин прокатился в московской электричке и кадры с ним стали предметом насмешек и мэмов.

Так, фото, на котором глава РФ задумчиво смотрит в окно, вызвало немало ассоциаций у россиян. В Twitter появилось множество шуток по этому поводу (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Поскольку в кадр попало отражение президента, пользователи выдвинули версию, что перед ними новый двойник Путина - "Железнодорожный". Лидера России из-за его полного грусти взгляда сравнили также с героем нашумевшего фильма "Джокер".

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Печальный Путин в поезде стал героем мэмов

Печальный Путин в поезде стал героем мэмов

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Появилось также немало "жизненных" мэмов. "Когда едешь в пятницу домой на метро и высчитываешь, хватит ли тебе на вечер 0,5 или лучше сразу взять 0,7", "С работы едет", – отметили в комментариях.

"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт

"Он думает, как бы не попасть на трибунал в Гаагу", "Цап-царап и спишь спокойно", "Владимир Владимирович Путин и его преемник вместе думают о судьбах России", "А я думал, он не может отражаться", "Думает, как поедет на Колыму", "Наглядное раздвоение личности", – продолжили смеяться в сети.

"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт
"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за странный поступок – он решил поздороваться за руку с куклой Шапокляк.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Ассоциации у россиян с хо хляцкими айпи))) Обоз, ну рутина же...)))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обоз пишет про россиян, по почему то приводит твиты не россиян)
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