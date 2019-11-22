"Думает, как едет на Колыму": печальный Путин в поезде стал героем мэмов. Фотофакт

Президент России Владимир Путин прокатился в московской электричке и кадры с ним стали предметом насмешек и мэмов.

Так, фото, на котором глава РФ задумчиво смотрит в окно, вызвало немало ассоциаций у россиян. В Twitter появилось множество шуток по этому поводу (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Поскольку в кадр попало отражение президента, пользователи выдвинули версию, что перед ними новый двойник Путина - "Железнодорожный". Лидера России из-за его полного грусти взгляда сравнили также с героем нашумевшего фильма "Джокер".

Печальный Путин в поезде стал героем мэмов meme-arsenal.com

Появилось также немало "жизненных" мэмов. "Когда едешь в пятницу домой на метро и высчитываешь, хватит ли тебе на вечер 0,5 или лучше сразу взять 0,7", "С работы едет", – отметили в комментариях.

"Он думает, как бы не попасть на трибунал в Гаагу", "Цап-царап – и спишь спокойно", "Владимир Владимирович Путин и его преемник вместе думают о судьбах России", "А я думал, он не может отражаться", "Думает, как поедет на Колыму", "Наглядное раздвоение личности", – продолжили смеяться в сети.

Фотофакт.

Владимир Владимирович Путин и его преемник вместе думают о судьбах России. pic.twitter.com/6usIZ5GoXY — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за странный поступок – он решил поздороваться за руку с куклой Шапокляк.

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