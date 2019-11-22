Головна Новини
22 листопада • оновлено в 18:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт

2.4т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін прокотився в московській електричці і кадри з ним стали предметом глузувань і мемів.

Так, фото, на якому глава РФ задумливо дивиться у вікно, викликало чимало асоціацій у росіян. У Twitter з'явилося безліч жартів із цього приводу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Оскільки в кадр потрапило відображення президента, користувачі висунули версію, що перед ними новий двійник Путіна –"Залізничний". Лідера Росії через його повний смутку погляд порівняли також із героєм відомого фільму "Джокер".

Новини
"Цап-царап унітази": українці висміяли злодійську натуру Путіна

Сумний Путін у потязі став героєм мемов

Сумний Путін у потязі став героєм мемов

meme-arsenal.com

З'явилося також чимало "життєвих" мемів. "Коли їдеш в п'ятницю додому на метро і вираховуєш, чи вистачить тобі на вечір 0,5, чи краще відразу взяти 0,7", "З роботи їде", – відзначили в коментарях.

"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт

"Він думає, як би не потрапит на трибунал в Гаагу", "Цап-царапі спиш спокійно", "Володимир Володимирович Путін і його наступник разом думають про долю Росії", "А я думав, він не може відображатися", "Думає, як поїде на Колиму", "Наочне роздвоєння особистості", – продовжили сміятися в мережі.

"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт
"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за дивний вчинок – він вирішив привітатися за руку з лялькою Шапокляк.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
10
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ассоциации у россиян с хо хляцкими айпи))) Обоз, ну рутина же...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Обоз пишет про россиян, по почему то приводит твиты не россиян)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини

Топпублікації

Топблоги