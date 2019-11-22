"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт

Президент Росії Володимир Путін прокотився в московській електричці і кадри з ним стали предметом глузувань і мемів.

Так, фото, на якому глава РФ задумливо дивиться у вікно, викликало чимало асоціацій у росіян. У Twitter з'явилося безліч жартів із цього приводу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Оскільки в кадр потрапило відображення президента, користувачі висунули версію, що перед ними новий двійник Путіна –"Залізничний". Лідера Росії через його повний смутку погляд порівняли також із героєм відомого фільму "Джокер".

Сумний Путін у потязі став героєм мемов meme-arsenal.com

З'явилося також чимало "життєвих" мемів. "Коли їдеш в п'ятницю додому на метро і вираховуєш, чи вистачить тобі на вечір 0,5, чи краще відразу взяти 0,7", "З роботи їде", – відзначили в коментарях.

"Він думає, як би не потрапит на трибунал в Гаагу", "Цап-царап – і спиш спокійно", "Володимир Володимирович Путін і його наступник разом думають про долю Росії", "А я думав, він не може відображатися", "Думає, як поїде на Колиму", "Наочне роздвоєння особистості", – продовжили сміятися в мережі.

Фотофакт.

Володимир Володимирович Путін і його наступник разом думають про долю Росії. pic.twitter.com/6usIZ5GoXY - Проф. Преображенський (@prof_preobr) November 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за дивний вчинок – він вирішив привітатися за руку з лялькою Шапокляк.

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