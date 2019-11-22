"Думає, як їде на Колиму": сумний Путін у потязі став героєм мемов. Фотофакт

Президент Росії Володимир Путін прокотився в московській електричці і кадри з ним стали предметом глузувань і мемів.
Так, фото, на якому глава РФ задумливо дивиться у вікно, викликало чимало асоціацій у росіян. У Twitter з'явилося безліч жартів із цього приводу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Оскільки в кадр потрапило відображення президента, користувачі висунули версію, що перед ними новий двійник Путіна –"Залізничний". Лідера Росії через його повний смутку погляд порівняли також із героєм відомого фільму "Джокер".
Сумний Путін у потязі став героєм мемов
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З'явилося також чимало "життєвих" мемів. "Коли їдеш в п'ятницю додому на метро і вираховуєш, чи вистачить тобі на вечір 0,5, чи краще відразу взяти 0,7", "З роботи їде", – відзначили в коментарях.
"Він думає, як би не потрапит на трибунал в Гаагу", "Цап-царап – і спиш спокійно", "Володимир Володимирович Путін і його наступник разом думають про долю Росії", "А я думав, він не може відображатися", "Думає, як поїде на Колиму", "Наочне роздвоєння особистості", – продовжили сміятися в мережі.
Фотофакт.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) November 21, 2019
Володимир Володимирович Путін і його наступник разом думають про долю Росії. pic.twitter.com/6usIZ5GoXY
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за дивний вчинок – він вирішив привітатися за руку з лялькою Шапокляк.
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