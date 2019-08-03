"Лоб вышел из берегов": звезда "Дома-2" публично опозорилась

Звезда российского реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева опозорилась, разместив в сети фото, неумело отредактированное в фотошопе.

Соответствующий снимок она разместила в своем Instagram. На нем видно неровную линию лба в виде шишки.

Пользователи написали в ответ на историю Водонаевой: "Аленочка, а что у вас с лобиком? Почему он вышел из берегов?"

Алена Водонаева Telegram Только никому

Тelegram Только никому

Ситуацию прокомментировали в Telegram-канале Только никому. "Вот это очень смешная история про фейстюн. Алена Водонаева разместила секси-фото со старательно отретушированной грудью, но на неё никто внимания не обратил. Все увеличивали снимок и разглядывали... лоб!" – отметили авторы.

"В итоге после моря сообщений Алена тоже рассмотрела фото и, как водится, послала всех нахер, перезалив другой кадр из этой же съемки", – подытожили в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева сделала жесткое заявлениие о России, назвав ее безкультурной страной, чем взбесила своих фанатов.

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