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"Лоб вийшов із берегів": зірка "Дому-2" публічно зганьбилася

3.4т Читати матеріал російською

Зірка російського реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва зганьбилася, розмістивши в мережі фото, невміло відредаговане в фотошопі.

Відповідний знімок вона розмістила в своєму Instagram. На ньому видно нерівну лінію чола у вигляді шишки.

Користувачі написали у відповідь на історію Водонаєвої: "Оленочко, а що у вас з лобиком? Чому він вийшов із берегів?"

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Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

Telegram Тільки нікому

"Лоб вийшов із берегів": зірка "Дому-2" публічно зганьбилася

Тelegram Тільки нікому

Ситуацію прокоментували в Telegram-каналі Тільки нікому. "Ось це дуже смішна історія про фейстюн. Олена Водонаєва розмістила сексі-фото зі старанно відретушованими грудьми, але на неї ніхто уваги не звернув. Всі збільшували знімок і розглядали... лоб!" – відзначили автори.

"У підсумку після моря повідомлень Олена теж розглянула фото і, як водиться, послала всіх нахер, перезаливши інший кадр із цієї ж зйомки", – підсумували в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва зробила жорстку заяву про Росію, назвавши її безкультурною країною, чим розлютила своїх фанатів.

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Місце
Росія Москва
Тег
Дом-2
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
опозорилась? Слепые и тупые свидомиты не смогли разглядеть, что это локоть?
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