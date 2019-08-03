"Лоб вийшов із берегів": зірка "Дому-2" публічно зганьбилася

Зірка російського реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва зганьбилася, розмістивши в мережі фото, невміло відредаговане в фотошопі.

Відповідний знімок вона розмістила в своєму Instagram. На ньому видно нерівну лінію чола у вигляді шишки.

Користувачі написали у відповідь на історію Водонаєвої: "Оленочко, а що у вас з лобиком? Чому він вийшов із берегів?"

Олена Водонаєва Telegram Тільки нікому

Тelegram Тільки нікому

Ситуацію прокоментували в Telegram-каналі Тільки нікому. "Ось це дуже смішна історія про фейстюн. Олена Водонаєва розмістила сексі-фото зі старанно відретушованими грудьми, але на неї ніхто уваги не звернув. Всі збільшували знімок і розглядали... лоб!" – відзначили автори.

"У підсумку після моря повідомлень Олена теж розглянула фото і, як водиться, послала всіх нахер, перезаливши інший кадр із цієї ж зйомки", – підсумували в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва зробила жорстку заяву про Росію, назвавши її безкультурною країною, чим розлютила своїх фанатів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал