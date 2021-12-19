Канадская газета потроллила Путина, опубликовав карикатуру о его желаниях: дорогой Санта, хочу Украину и Северный полюс

Одна из крупнейших канадских газет Toronto Star пошутила над президентом России Владимиром Путиным перед Рождеством. Она выпустила карикатуру с якобы его письмом к Санта-Клаусу.

Среди того, чего пожелал глава РФ, есть Украина. Такая картинка появилась на сайте издания 16 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, на снимке изображен рождественский персонаж, который держит в руках письмо с печатью в виде герба России и подписью внизу "В. Путин".

В нем говорится: "Дорогой Санта, я хочу то, что мое: Украину, Северный полюс". В ответ на это адресат восклицает "Вот де**мо".

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Отметим, что автором карикатуры является Тео Мудакис, который также поделился своей работой в Twitter.

Ранее сам Путин заявил, что его лично, как и возглавляемую им страну, якобы начали демонизировать из-за усиления позиций. Он даже похвастался карикатурами на себя в образе вампира.

В столице Чехии Праге 17 ноября отпраздновали День борьбы за свободу и демократию. В ходе мероприятия участники группы "Капутин" провели акцию протеста против диктаторских режимов президентов России и Беларуси. В частности, скульптуры "обнаженных" Путина и Лукашенко "посадили" на унитаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне вероятного вторжения РФ в Украине потроллили страну-агрессора. В меме показали, в каком невыгодном положении находятся соседи России.