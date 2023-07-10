Байден перед поездкой на саммит НАТО отдохнул на пляже: забавное видео

В субботу, 8 июля, перед началом своего европейского тура, президент США Джо Байден провел день на пляже. В компании первой леди США Джилл Байден, лидер Белого дома наслаждался отдыхом и релаксацией на пляже.

Видео дня

Видео отдыха американского президента и его супруги опубликовали в соцсетях в воскресенье, 9 июля. По отзывам, оставленным в комментариях под опубликованными кадрами, можно сделать вывод, что супруги Байдены проводили время на пляже вблизи своего дома на побережье Атлантического океана в штате Делавэр (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время отдыха 80-летний Байден сбросил рубашку и загорал, лежа на шезлонге.

Однако президент США не задерживался на пляже надолго. Вскоре после отдыха он начал просматривать что-то на своем смартфоне и затем покинул пляж.

Отметим, что уже в воскресенье, 9 июля, Джо Байден отправился в Европу. Первым пунктом назначения для американского президента стала Великобритания, где он намеревается провести встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III, прежде чем отправиться на саммит НАТО.

После саммита лидер Белого дома поедет в Хельсинки, в Финляндию, новейшего члена военно-политического альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО "еще не созрело", поскольку в стране продолжается война с Россией. В то же время он признал, что не все страны-члены НАТО разделяют его взгляд на этот вопрос.

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