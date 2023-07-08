Байден заявил, что членство Украины в НАТО еще 'не созрело', и назвал главную причину

Президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО "еще не созрело", поскольку в стране продолжается война с Россией. В то же время он признал, что не все страны-члены НАТО разделяют его взгляд на этот вопрос.

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Об этом сообщили в CNN. Глава Белого дома подчеркнул также, что если Украина станет членом НАТО, то другие страны-члены обязаны вступить в войну против России.

"Я не думаю, что у НАТО есть единодушие относительно того, вводить или нет Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", – сказал Байден.

Также президент США заявил, что война, начатая Россией в Украине, должна завершиться перед тем, как альянс будет рассматривать вопрос о присоединении Киева к своим рядам.

Он сказал, что, хотя членство Украины в НАТО он считает преждевременным, США и другие партнеры по НАТО будут продолжать обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым им для остановки войны с Россией.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовы предложить Украине гарантии безопасности. Они будут аналогичны предоставляемым Израилю, не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская газета Wall Street Journal написала, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года о вступлении Украины в НАТО не пойдет речь, зато будет объявлено о создании Совета НАТО – Украина, плюс США планируют предложить Украине модель гарантий безопасности на примере того, что у них действует с Израилем.

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