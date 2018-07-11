"Не учли, что Дима был левшой": как пытались скрыть жестокое убийство сына экс-нардепа

30 июня на территории одного из складов в Дарницком районе Киева обнаружили труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Правда тогда мало кто обратил на это внимание.

"Бомба" взорвалась два дня спустя, когда экс-нардеп Верховной Рады Александр Ржавский написал в Facebook о том, что погибшим был его старший сын Дмитрий.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы - только слова", - рассказал Ржавский.

Впрочем, имени таинственного убийцы экс-нардеп не назвал, хотя и дал понять, что ему известно больше, чем он был готов рассказать в тот момент.

OBOZREVATEL побывал на месте преступления, пообщался с Ржавским-старшим и другими близкими покойного. Читайте подробности этой истории у нас на сайте.

Чем занимался Ржавский-младший

Сын экс-нардепа владел компанией "Блиц-инвест", которая занималась гидроизоляционными материалами для строительства. На рынке компания уже давно и, как нам рассказали причастные к этой сфере, пользуется хорошей репутацией. Хотя и не относится к числу лидеров.

На это же намекает и солидный список клиентов, которые можно увидеть на сайте "Блиц-инвест". Среди них: Coca Cola, торговая сеть "Мураками", металлургическая компания Metinvest и другие.

В последнее время компания Ржавского принимала участие в строительстве элитного столичного жилого комплекса "Патриарх-Холл". И именно после этого проекта у сына экс-нардепа возникли большие неприятности.

"Компания Димы работала по адресу Саксагансого 80, где строили комплекс "Патриарх-Холл". По бумагам компанией-застройщиком, которая вела строительство, был Александр Ксенофонтов. Но по слухам, настоящей владелицей здания является дочь Николая Азарова", - рассказали OBOZREVATEL близкие Ржавского.

"У Димы была боязнь крови. Как он мог себя зарезать?"

Склад компании Ржавского находится по адресу Бориспольская 7 в 28-м боксе. Как рассказали работники соседних помещений, 30 июня здесь было почти пусто, ведь народ как раз праздновал День Конституции.

Мастера рассказали, что некоторые из них выходили на работу и в выходной день. Поэтому теоретически могли что-то слышать. Одного из таких работников удалось разговорить. Впрочем, подробностей от него узнать почти не удалось.

"У нас был срочный заказ, нужно было доделать машину, поэтому пришлось выйти на работу 30 числа. Где-то к двум часам дня мы закончили и сидели болтали в боксе до трех. Здесь недалеко, но у нас еще музыка играла, поэтому ничего не слышали. С Димой были знакомы шапочно. Вроде хороший мужик был", - рассказали нам.

10 июля на место происшествия снова приехала следственная группа. Как говорят родственники, это из-за поднятого ими шума. А в первый раз осмотр места происшествия велся спустя рукава и основной версией смерти назвали суицид. Но после повторного осмотра стало понятно, что убийца просто пытался замести следы.

Зайдя в бокс вслед за следователями, я увидел машину с потеками крови на заднем сиденье и по дверям, а справа от нее место, где лежало тело Дмитрия Ржавского. Кстати, на месте водителя обнаружили бутылку с бычками внутри. Однако, по словам матери погибшего, это было не в привычке у Димы. Он баловался сигаретами, но никогда в машине. На что намекает и стоящая на стеллажах пепельница.

Александр Ржавский тоже наотрез отказывается признавать возможность суицида. И на то есть веские причины.

"У Димы с детства жуткая боязнь крови. Да, он мог приготовить шашлык, но даже зарезать курицу для него было задачей совершенно невыполнимой. Он мог просто грохнуться в обморок от одного вида крови. Вы представляете себе, чтобы человек с такой фобией мог взять и перерезать себе вены? Да это просто смешно. К тому же Дима был левшой, чего убийцы не учли", — рассказал экс-нардеп.

В верхнем углу склада виднеется единственная камера. В полиции говорят, что кроме Ржавского на ней никого нет, что и стало основой для версии о самоубийстве.Однако возле каждой стены стоит лестница, которая позволяет перелезть в соседнего бокса. Так что при должной осторожности можно остаться незамеченным.

Камера в углу не сняла убийцу

По этой лестнице можно перелезть в соседний бокс

"Неподалеку от места его гибели стола бадья с водой. Вокруг нее обнаружили брызги крови. Кто-то явно мыл руки. А самое главное - уже после смерти Димы было зафиксировано перемещение его телефона. Ничего из вещей не пропало, и записки рядом не было", — рассказали нам близкие Дмитрия.

Место, где лежало тело

"У Димы были проблемы"

"Патриарх-Холл" - это десять этажей элитной недвижимости практически в самом центре Киева. Подземный паркинг, охрана, минимум соседей - здесь есть все необходимые атрибуты жилья для богатых. Судя по информации на сайте, дом должен был быть сдан уже во втором квартале 2018 года, а отвечает за это компания "АТАД К".

Учредителем этой компании является бизнесмен Александр Геннадьевич Ксенофонтов. Как рассказал OBOZREVATEL Александр Ржавский, сын заключил контракт на работы по этому объекту в апреле, а вскоре после этого у Дмитрия начались большие проблемы c заказчиком.

"У них был заключен договор на выполнение различных работ на сумму в 800 тысяч гривен. С учетом работы, материалов – это ерунда. Приступили к работам, начали делать. Так получилось, что несколько недель назад мне нужно было съездить на переговоры в Монако, а Дима, говорящий на английском практически без акцента, как раз мне пригодился. Я его с собой взял.

Над бадьей видны потеки крови

Но получилось так, что человек, который должен был лететь из США, не смог вылететь. И мы четыре дня провели вместе. По сути, вышел незапланированный отпуск. И там он мне жаловался. Говорил, что у него сейчас какой-то неадекватный заказчик. Говорил: "Требует, чтобы я выполнял незапланированные работы, а дополнение к работам не пишет". То есть дополнительные работы не оплачивались. Это все можно было бы легко решить, подписав одну бумажку. Но нет. Когда количество неучтенных в договоре работ превысило все мыслимые пределы, то заказчик начал на него давить.

Дима улетел из Франции 11 числа. А 14 июня присылает мне сообщение и говорит: "Это информация по моему заказчику". Я пишу ему: "Твой заказчик Ксенофонтов?". Он говорит: "Да".

Сообщение, которое Дмитрий прислал отцу В нем сказано, что Ксенофонтов уже якобы кидал подрядчиков

Я ему сказал, что если человек неадекватен, то с ним лучше не работать. Тем более заказы у Димы были. Когда он пытался отказаться от работы с ним, то пошли еще более неадекватные угрозы. Как описывал Дима, Ксенофонтов ему говорил: "От меня никто не уходит", "Ты все выполнишь" и т.д. Сын очень переживал. Он звонил и говорил, что может понадобиться тысяч 550. Я успокаивал и сказал, что семья все может решить.

30 июня он поехал за абрикосами, потом завез семью домой, чмокнул жену в щечку и поехал сюда. А в три часа дня, как сказали врачи, он уже погиб. Денег здесь Дима особых не держал. Жил нормальной жизнью, не зарабатывал больших денег, машин дорогих не имел. Обычная семья, четверо детей. Строил небольшой дом.

Он был очень хорошим, трудягой. И когда нам говорят, что наш сын мог с собой так поступить...Дима был внушаемым человеком, но зарезать себя? Это невозможно".

Семья Дмитрия предоставила OBOZREVATEL запись с видеокамер. На них можно увидеть путь Ржавского в тот день. А главное, что его телефон перемещался еще несколько часов после гибели владельца.

Кажется, это что угодно, но только не самоубийство.