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Жуткий пожар в отеле Одессы: появилось пугающее фото изнутри

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Во время пожара в одесском отеле "Токио стар", где погибли восемь отдыхающих, были эвакуированы около 150 человек, на месте были созданы временные пункты приема граждан в автобусах.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС Украины, всем пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. В сети было опубликовано жуткое фото, сделанное внутри отеля после того, как огонь потушили.

Несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал свидетелем пожара.

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Пожар в "Токио Стар" в Одессе

Пожар в "Токио Стар" в Одессе

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео страшного пожара в отеле "Токио Стар".Кадры сделал очевидец, который проживает в гостинице на первом этаже.

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Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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