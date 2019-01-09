Журналист рассказал, за что Фукса задержали в Мексике

Скандальный российский и украинский олигарх Павел Фукс, который прилетел в Мексику 7 января вместе с нардепом, замглавы "Народного фронта" Андреем Иванчуком, был сразу же задержан и отправлен в "обезьянник".

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко. Уточняется, что бизнесмен и политик прибыли чартерным рейсом NBR 537-7813. По информации OBOZREVATEL, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец.

Чтобы Фукс мог позволить себе такой перелет, киевлянам нужно проехаться в киевском метро 3 333 333 раза. Ведь с каждой поездки, которая сейчас обходится людям в 8 грн, 2 грн идут в карман олигарху.

Как отметил Бойко, причиной задержания Фукса стало то, что он пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт и которую он получал как гражданин РФ.

"Естественно, что в ходе паспортного контроля листок с визой с российского паспорта был удален, виза аннулирована, а Фуксу пришлось, находясь за решеткой, оформлять новую визу США, декларируя по-новому свое имущество. При этом ему еще и пришлось отдать для осмотра свой телефон и назвать пароль доступа", — написал журналист.

Он предполагает, что, возможно, это было сделано с целью поймать Фукса на лжи и подвести его под юрисдикцию США, где в заложниках оказалась бы его жена, которая имеет в Соединенных Штатах вид на жительство и немалые активы.

Павел Фукс Деловая столица

Бойко также уточняет, что после оформления американской визы Фукс был освобожден, но сразу же задержан повторно — на запрос ФБР — с целью осмотра и допроса в качестве фигуранта расследования.

"Никаких формальных препятствий для пребывания на территории Мексики у Фукса сейчас, действительно, нет, о возможном аресте речь не идет. Но, судя по всему, Фукса "отрабатывают" с целью предъявления обвинения", — подчеркнул журналист.

"Кстати, вторым фигурантом расследования, вместе с Фуксом, является народный депутат Украины Виталий Хомутынник. Суть дела очень проста — Фукс и Хомутынник заплатили лоббисту в США за то, чтобы попасть на инаугурацию Трампа, но получили места, которые, с их точки зрения, не соответствовали их статусу и уплаченным деньгам", — добавил журналист.

По его информации, тогда олигарх и нардеп стали угрожать лоббисту, требуя деньги назад.

"Они думали, что эти деньги лоббист положил себе в карман, в то время как средства на самом деле были оформлены как добровольное пожертвование и зачислены в кассу Республиканской партии. Теперь лоббист заявил в ФБР об угрозах со стороны Фукса и Хомутынник, ну и началось..." — подытожил Бойко.

Напомним, от источников в дипломатических кругах OBOZREVATEL стало известно, что Виталий Хомутынник прилетел в Канкун на собственном самолете с семьей.

Все трое участников инцидента собирались отпраздновать в Мексике частное мероприятие. Так, по нашим данным, Канкун не был их конечным пунктом назначения — они направлялись в Тулум.

Факт задержания Фукса подтвердила и журналистка программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у скандального олигарха действительно были проблемы со въездом в Мексику, однако они уже решены.

Виталий Хомутынник LIGA.net

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