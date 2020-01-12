"Мама, смотри какой я сильный!" Жена депутата Соболева рассказала о слежке и постоянных угрозах

Жена депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна и мама их трехлетнего сына Александра, которого убили в Киеве, заявила, что они давно знали о слежке за их семьей.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"На самом деле мы понимали, что такое может быть, что люди готовы на все, потому что они зарабатывают большие деньги, а мы с мужем им мешаем. Потому что открыты уголовные дела, они платят деньги, [и дела] закрываются", – сказала Инна Соболева.

Депутат Соболев с женой Инной и погибший сын Александр Коллаж

Она сообщила, что за месяц до покушения таксист, с которым она возвращалась домой от подруги, предупредил ее об опасности.

"Водитель привез меня по адресу. Я даю ему деньги, а он говорит: "Будьте осторожны". Я спрашиваю: "В каком смысле?", а он: "Будьте осторожны, очень осторожны". Два месяца я почти не спала, просыпалась и говорила, что что-то будет страшное. Но я думала, что что-то страшное со мной или мужем. Но так получилось, что Саша решил за нас двоих", – призналась женщина.

Первую неделю после убийства ребенка она назвала ужасной. Соболева и ее муж после случившегося некоторое время ездили только на бронированных авто, которые им давали друзья.

"Боялись просто в сторону посмотреть и выйти. Но когда мы так пожили неделю, сели и поговорили по душам. Я сказала мужу: "Ты понимаешь, что если бы мы должны были погибнуть, мы бы погибли. Но боженька решил иначе, наш Саша решил иначе. Если это случится, то это случится. Но мы не будем бояться этих людей", – сказала жена депутата.

"Я бы не была такой сильной, если бы не мой ребенок. Он ежедневно ко мне приходил и говорил: "Мама, посмотри какой я сильный". Мы будем сильными и будем идти до конца", – добавила она.

Женщина считает, что она и ее муж обязаны жизнью своему погибшему сыну. "Он ангелочек, который спас меня и моего мужа. И это не просто слова. Он перед этим ночью сказал "Мама, дай мне крестик". Он только начал говорить. И знал все, что будет. Он пришел, чтобы спасти маму и папу", – отметила Инна Соболева.

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