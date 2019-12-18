"Здесь гибнут люди": подробности смертельного ДТП с автобусом под Черниговом

Одной из причин смертельного ДТП с автобусом под Черниговом мог стать гололед.

В полиции OBOZREVATEL рассказали, что 16 декабря, когда произошла трагедия, дорога была скользкой. "В какой-то степени гололед мог повлиять на происшествие", – отметили в пресс-службе ГУНП Черниговщины.

В ведомстве уточнили, что по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

ДТП в Черниговской области

Жители с. Мосты, в котором произошла трагедия, рассказали OBOZREVATEL, что аварии здесь происходят регулярно. Ситуация усугубилась после того, как дорожники после ремонта трассы несколько лет назад убрали знак "начало населенного пункта", ограничивающий скорость до 50 км/час.

"Вместо него установили другой знак "начало населенного пункта" на синем фоне (5,47 – Авт.). Он выполняет информационную функцию, и правила дорожного движения на него не распространяются", – рассказал OBOZREVATEL староста с. Матиевка Вячеслав Побожий.

Он добавил, что автодорога рассекает Мосты на две части. Транспорт летает и не притормаживает. "На участке дороги в районе села происходит много смертей. Думаю, трагедия с автобусом – не последняя", – отметил Побожий.

ДТП в Черниговской области

ДТП в Черниговской области Gooble.Maps

Игорь Побожий сказал, что жители неоднократно обращались в дорожные службы с просьбой поменять знак, но получали ответ, что он установлен правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области автомобиль Daewoo сбил на переходе двух мужчин. Один из них погиб на месте происшествия, второй скончался в больнице.

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