"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

В сети опубликованы новые фотографии незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

Снимки сделаны с территории крепости "Керчь" и со смотровой площадки, где начинается транспортный переход, передает "КерчьИНФО".

"На фарватере не видно проходящих судов. Они замерли на якорных стоянках и ждут, когда туман отступит. В таком пейзаже Крымский мост словно висит в воздухе", — отмечается в сообщении.

Крымский мост

Крымский мост

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.

Крымский мост в случае обрушения фактически отрежет Азовское море от международного судоходства.

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