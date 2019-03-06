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"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

24.6тЧитать материал на украинском

В сети опубликованы новые фотографии незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

Снимки сделаны с территории крепости "Керчь" и со смотровой площадки, где начинается транспортный переход, передает "КерчьИНФО".

"На фарватере не видно проходящих судов. Они замерли на якорных стоянках и ждут, когда туман отступит. В таком пейзаже Крымский мост словно висит в воздухе", — отмечается в сообщении.

"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

Крымский мост

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"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

Крымский мост

"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

Крымский мост

"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

Крымский мост

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хороший мультик получился, да хохлики?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А де плять Медовар?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Мосфильм, бандеы животные)))
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