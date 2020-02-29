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29 февраля • обновлено в 16:27
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Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину. Фото и видео

1.2т
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Украинские рыбаки, которых недавно задержали оккупанты в Азовском море, вернулись в Украину и были наказаны за нарушение пограничного режима и порядка выхода в море.

В субботу, 29 февраля, пограничники заметили в море судно с четырьмя мужчинами и сопроводили их в порт Бердянск, сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

dpsu.gov.ua

Там начали устанавливать все обстоятельства их задержания российской стороной. Нарушителей привлекли к административной ответственности, а на плавательное средство наложили арест на 30 суток.

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

dpsu.gov.ua

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

dpsu.gov.ua

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину

dpsu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. В ФСБ России заявили, что поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины рыба
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Юг Руси
Юг Руси
Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину. Фото и видео Героев Укроины )))
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3
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
23 гражданина Украины (большинство из них одесситы) находятся на арестованном судне два месяца. На исходе топливо, заканчиваются запасы воды, еды и медикаментов. Одному из членов экипажа срочно нужна медицинская помощь (у него паховая грыжа). Несмотря на обращения родственников членов экипажа в МИД Украины, за это время никто не вышел с ними на связь. Брошенный экипаж судна New Orion, который застрял у берегов китайского города Тяньцзинь, просит о помощи
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Marozov Nicolay, так то ж не в России, не хайпанешь на них. Нехай стоять, хоч помруть
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Marozov Nicolay, это совсем другое.
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