Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину. Фото и видео

Украинские рыбаки, которых недавно задержали оккупанты в Азовском море, вернулись в Украину и были наказаны за нарушение пограничного режима и порядка выхода в море.

В субботу, 29 февраля, пограничники заметили в море судно с четырьмя мужчинами и сопроводили их в порт Бердянск, сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину dpsu.gov.ua

Там начали устанавливать все обстоятельства их задержания российской стороной. Нарушителей привлекли к административной ответственности, а на плавательное средство наложили арест на 30 суток.

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину dpsu.gov.ua

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину dpsu.gov.ua

Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину dpsu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. В ФСБ России заявили, что поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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