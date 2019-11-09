Задержание лидера УНА-УНСО в Польше: Аваков прояснил "русский след"

Задержание в Польше сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура доказывает, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политпреследований.

Об этом 9 ноября, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск ветерана войны на Донбассе и одного из лидеров УНА-УНСО, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Он отметил, что основанием для задержания стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в РФ.

Россияне таким образом нарушили статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", – сказал Аваков.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения Россией устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", – отметил Аваков.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") Цензор.НЕТ

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