Задержание "короля контрабанды": суд огласил решение по скандальному Альперину

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по делу скандального Вадима Альперина, которого называют одесским "королем контрабанды".
На заседании 29 ноября судьи постановили отправить его под арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, что Альперина подозревают в создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки.
Вадим Альперин
LIGA.net
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при этом ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.
Защита Альперина в свою очередь просила суд "немедленно освободить" их клиента или отправить его под домашний арест.
Во время рассмотрения дела судьи объявляли 40-минутный перерыв из-за отсутствия одного из адвокатов Альперина. После возобновления заседания к скандальному фигуранту пришлось вызывать врачей из-за якобы обострившихся проблем со здоровьем. По этой причине был объявлен очередной перерыв.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
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