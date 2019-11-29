Главная Новости
30 ноября • обновлено в 00:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Задержание "короля контрабанды": суд огласил решение по скандальному Альперину

Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по делу скандального Вадима Альперина, которого называют одесским "королем контрабанды".

На заседании 29 ноября судьи постановили отправить его под арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что Альперина подозревают в создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки.

Новости
НАБУ объявило о подозрении скандальному Альперину

Вадим Альперин

Вадим Альперин

LIGA.net

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при этом ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

Защита Альперина в свою очередь просила суд "немедленно освободить" их клиента или отправить его под домашний арест.

Во время рассмотрения дела судьи объявляли 40-минутный перерыв из-за отсутствия одного из адвокатов Альперина. После возобновления заседания к скандальному фигуранту пришлось вызывать врачей из-за якобы обострившихся проблем со здоровьем. По этой причине был объявлен очередной перерыв.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Контрабанда в Украине
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
9
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
он в месяц больше зарабатывал))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги