Задержание "короля контрабанды": суд огласил решение по скандальному Альперину

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по делу скандального Вадима Альперина, которого называют одесским "королем контрабанды".

На заседании 29 ноября судьи постановили отправить его под арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что Альперина подозревают в создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки.

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Вадим Альперин LIGA.net

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при этом ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

Защита Альперина в свою очередь просила суд "немедленно освободить" их клиента или отправить его под домашний арест.

Во время рассмотрения дела судьи объявляли 40-минутный перерыв из-за отсутствия одного из адвокатов Альперина. После возобновления заседания к скандальному фигуранту пришлось вызывать врачей из-за якобы обострившихся проблем со здоровьем. По этой причине был объявлен очередной перерыв.

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