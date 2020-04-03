Следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные.

Задержанным инкриминируется содействие в финансировании терроризма в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 УК), сообщается на сайте ГБР (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По предварительной информации, оперуполномоченный по особо важным делам управления СБУ в Волынской области систематически предоставлял военнослужащим на линии разграничения взятки за то, чтобы они не препятствовали незаконному перемещению наличных через линию разграничения.

В пятницу, 3 апреля, подполковника СБУ и его сообщника задержали после предоставления взятки в размере 28 тысяч гривен. У задержанных изъяли 6,4 миллиона российских рублей (2,3 миллиона гривен), которые они должны были передать на оккупированную территорию Донецкой области.

Задержанным грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов по обороноспособности государства.

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