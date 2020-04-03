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4 апреля • обновлено в 01:33
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За содействие терроризму задержан подполковник СБУ. Фото

1.1т
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Следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные.

Задержанным инкриминируется содействие в финансировании терроризма в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 УК), сообщается на сайте ГБР (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Перевозил наличку террористам: задержан подполковник СБУ

По предварительной информации, оперуполномоченный по особо важным делам управления СБУ в Волынской области систематически предоставлял военнослужащим на линии разграничения взятки за то, чтобы они не препятствовали незаконному перемещению наличных через линию разграничения.

Перевозил наличку террористам: задержан подполковник СБУ

В пятницу, 3 апреля, подполковника СБУ и его сообщника задержали после предоставления взятки в размере 28 тысяч гривен. У задержанных изъяли 6,4 миллиона российских рублей (2,3 миллиона гривен), которые они должны были передать на оккупированную территорию Донецкой области.

Задержанным грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до трех лет.

Перевозил наличку террористам: задержан подполковник СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов по обороноспособности государства.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
коррупция Государственное Бюро Расследований Служба безопасности Украины
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Simon Igor
Simon Igor
Слов нет! Таких тварей надо не в тюрьму, а расстреливать по законам военного времени
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Simon Igor, с кем воюешь сопля?
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