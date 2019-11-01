"Б**дский индекс": журналист потроллил Яременко за интимную переписку

Журналист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов предложил заменить "индекс Бигмака", определяющий покупательную способность, "индексом Яременко".

Соответствующий пост появился на Telegram-канале журналиста с названием Apasov_fm. Так он отреагировал на скандал с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко на заседании ВР.

"Предлагаю создать индекс... который будет измеряться в проститутка-часах (п/ч). То есть, мы сможем наглядно иллюстрировать, сколько (п/ч) по "шкале Яременко" в минимальной пенсии или зарплате учителя. Как изменяется этот показатель с течением времени и повышениями уровня социалки", – с сарказмом написал Апасов.

"Также в "п/ч" можно будет измерять коммунальные платежи, субсидии и пособия. А там гляди, может и другие страны подхватят и выведем наш "*лядский индекс" на мировой уровень, вытеснив буржуйский Бигмак!" – добавил он.

Богдан Яременко Коллаж

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