"Б**дский индекс": журналист потроллил Яременко за интимную переписку

Журналист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов предложил заменить "индекс Бигмака", определяющий покупательную способность, "индексом Яременко".
Соответствующий пост появился на Telegram-канале журналиста с названием Apasov_fm. Так он отреагировал на скандал с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко на заседании ВР.
"Предлагаю создать индекс... который будет измеряться в проститутка-часах (п/ч). То есть, мы сможем наглядно иллюстрировать, сколько (п/ч) по "шкале Яременко" в минимальной пенсии или зарплате учителя. Как изменяется этот показатель с течением времени и повышениями уровня социалки", – с сарказмом написал Апасов.
"Также в "п/ч" можно будет измерять коммунальные платежи, субсидии и пособия. А там гляди, может и другие страны подхватят и выведем наш "*лядский индекс" на мировой уровень, вытеснив буржуйский Бигмак!" – добавил он.
Богдан Яременко
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой. Она писала политику, что услуги стоят 100 долларов.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
1 ноября народный депутат написал заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики.
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