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1 ноября • обновлено в 22:05
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"Б**дский индекс": журналист потроллил Яременко за интимную переписку

1.4т Читать материал на украинском

Журналист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов предложил заменить "индекс Бигмака", определяющий покупательную способность, "индексом Яременко".

Соответствующий пост появился на Telegram-канале журналиста с названием Apasov_fm. Так он отреагировал на скандал с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко на заседании ВР.

"Предлагаю создать индекс... который будет измеряться в проститутка-часах (п/ч). То есть, мы сможем наглядно иллюстрировать, сколько (п/ч) по "шкале Яременко" в минимальной пенсии или зарплате учителя. Как изменяется этот показатель с течением времени и повышениями уровня социалки", – с сарказмом написал Апасов.

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"Также в "п/ч" можно будет измерять коммунальные платежи, субсидии и пособия. А там гляди, может и другие страны подхватят и выведем наш "*лядский индекс" на мировой уровень, вытеснив буржуйский Бигмак!" – добавил он.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Богдан Яременко Василий Апасов
Место
Украина
Теги
скандалы политика Партия Слуга народа
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