Взяли за госизмену: скандальный экс-глава Генштаба ВСУ вышел на свободу

В пятницу, 24 мая, на свободу вышел бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана.

Об этом сообщается на Facebook-странице военного.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", – сказано в сообщении.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что защита Заманы полагает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования. Потому суд и отпустил на свободу экс-главу Генштаба.

"Основаниями для принятия такого решения стали, в том числе, доводы стороны защиты об изменении рисков... в связи с объявлением Главной военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", – сказано в сообщении ГПУ.

Отмечается, что среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, является бегство от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

Прокуроры добавили, что тщательно изучат все другие основания после провозглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, который состоится 29 мая.

Напомним, что 25 февраля военная прокуратура совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Военный подозревался в том, что в период с 2010-го по 27 февраля 2014 года якобы принимал "противоправные управленческие решения и осуществлял незаконные действия по изменению системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства". Ему грозило до 15 лет по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

Владимир Замана в зале суда Facebook

В зале Печерского суда прокурор военной прокуратуры Виктор Король заявил, что Владимир Замана состоял в заговоре с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Следствие установило, что действуя в сговоре с ныне осужденным Януковичем, он, будучи начальником Генштаба, совершил государственную измену.

Во время судебного заседания Замана резко ответил на врученное ему подозрение в госизмене, назвав все доказательства "галиматьей".

27 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому Замане в виде содержания под стражей.

Отметим, что на допросе 8 февраля 2018 года по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Замана заявил, что в феврале 2014-го экс-министр обороны Павел Лебедев и бывший генпрокурор Виктор Пшонка хотели применить ВСУ против Евромайдана в Киеве.

Также Замана заявил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в Киев в январе 2014 года, когда страной еще руководил экс-президент Виктор Янукович.

Владимир Замана racurs.ua

Справка: Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины. 25 февраля 2019 года Заману внесли в базу "Миротворца".

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