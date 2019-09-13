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13 сентября • обновлено в 20:46
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Выполнял задание: на Одесщине трагически погиб СБУшник. Фото

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В среду, 11 сентября, на Одесщине, выполняя задание, погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Служба безопасности Украины Александр Иваньков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Fаcebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова. 11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенные к боевым", – сказано в сообщении.

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На Одесщине трагически погиб СБУшник

На Одесщине трагически погиб СБУшник

Facebook пресс-службы СБУ

СБУ выразила поддержку родным и пообещала не оставлять их наедине с горем.

Как уточнила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского горсовета и Коломыйской РГА Ивано-Франковской области, волонтер Оксана Вандич, 33-летний старший лейтенант Иваньков был участником боевых действий, являлся сотрудником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

"Погиб на боевых, защищая Украину", – сообщила волонтер и добавила, что встреча тела в Коломые состоится в субботу 14 сентября, похороны пройдут на следующий день.

На Одесщине трагически погиб СБУшник

На Одесщине трагически погиб СБУшник

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На Одесщине трагически погиб СБУшник

На Одесщине трагически погиб СБУшник

Facebook пресс-службы СБУ

Выполнял задание: на Одесщине трагически погиб СБУшник. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа вблизи от украино-российской границы взорвался неизвестный предмет, в результате чего погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

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Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
еще один нацик отравился говорить с кошкодавом
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