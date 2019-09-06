Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Выйди, разбойник!" За изгнанного Зеленским чиновника взялась прокуратура

3.3т Читать материал на украинском

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку, который избил активиста, сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области со ссылкой на прокурора.

Его подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Во время досудебного расследования установлено, что Годунок 29 августа в помещении городского совета подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

ТСН

После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Новости
Осужден за разбой, голосовал за Зе: кого Зеленский вышвырнул с совещания

"Таким образом установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении. Досудебное расследование продолжается", – сообщает прокуратура.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

  • Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратиться в суд с иском об оскорблении чести и достоинства.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А цього активіста бува не Баканов прислав? Якби там не було, але Годунок голосував за Зе, і вже отримав гідну його оплату свого голосу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel