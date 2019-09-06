"Выйди, разбойник!" За изгнанного Зеленским чиновника взялась прокуратура

Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку, который избил активиста, сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области со ссылкой на прокурора.

Его подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Во время досудебного расследования установлено, что Годунок 29 августа в помещении городского совета подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.

Ярослав Годунок ТСН

После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

"Таким образом установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении. Досудебное расследование продолжается", – сообщает прокуратура.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратиться в суд с иском об оскорблении чести и достоинства.

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