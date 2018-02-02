ВСУ отвоевали населенный пункт на Донбассе: штаб АТО дал пояснение

Поселок Катериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, уже долгое время подконтрольный Украине.

Об этом заявил пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, уже долгое время подконтрольный Украине. Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросах и возвращении к мирной жизни", - говорится в заявлении.

Напомним, о взятии Катериновки под контроль ВСУ сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Как писал "Обозреватель", ранее силы АТО взяли под свой контроль населенный пункт Новоалександровку в Попаснянском районе Луганской области.