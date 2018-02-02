УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

ВСУ отвоевали населенный пункт на Донбассе: штаб АТО дал пояснение

2.2тЧитать новость на украинском

Поселок Катериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, уже долгое время подконтрольный Украине.

Об этом заявил пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, уже долгое время подконтрольный Украине. Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросах и возвращении к мирной жизни", - говорится в заявлении.

Новости
"Украинский флаг приближается к Донецку": появилось видео о продвижении ВСУ

Напомним, о взятии Катериновки под контроль ВСУ сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Как писал "Обозреватель", ранее силы АТО взяли под свой контроль населенный пункт Новоалександровку в Попаснянском районе Луганской области.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныНовости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости