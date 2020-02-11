ВСУ хотят "обрубить" соцсети? Раскритиковавший Зеленского офицер рассказал о новом нарушении прав

Майор Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского, заявил о том, что военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.

На своей странице в Facebook он поделился фрагментом документа, который якобы по требованию Офиса президента создали в Министерстве обороны. В нем говорится о том, что в Вооруженных Силах Украины недостаточно нормирован вопрос пользования соцсетями военными(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ковалев отметил, чтобы решить этот вопрос, специалисты предлагают разработать изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" путем ограничения прав военнослужащих использовать социальные сети.

Раскритиковавший Зеленского офицер рассказал о новом нарушении прав Коллаж

"Для чего это делается? Понятно. Чтобы военные оставались закрытой корпорацией для общества, а процессы и явления, которые в ней происходят, не были известны украинцам. Вместо этого какое-то должностное лицо будет еженедельно отчитываться перед журналистами о том, как все хорошо и прекрасно в армии", – написал майор.

Офицер рассказал о новом нарушении прав Facebook/Роман Ковалев

Он утверждает, что владеет информацией о том, что Зеленский якобы лично обратил внимание на его дело и требует от военного руководства ВСУ показательно наказать "завравшегося майора", чтобы показать всем военным "их место".

"Сейчас военное руководство пытается меня в очередной раз наказать и, нарушая мои права и установленные нормативные документы, назначить меня на должность с понижением, что согласно уставу является одним из самых тяжелых наказаний для военного и особенно офицера. К тому же, по моему убеждению, с вмешательством президента Зеленского, мое дело приобретает политический характер", – заявил Ковалев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковалев заявил о том, что Командование Сухопутных войск усилило на него давление. Причем, по словам Ковалева, его пытаются выставить в плохом свете как нехорошего офицера.

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